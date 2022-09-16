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3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
16 سبتمبر 2022 17:26

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تشهد «الجولة الثانية» في الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، إقامة 3 لقاءات منتظرة مساء السبت، حيث يلتقي النصر والعين على صالة بني ياس، والجزيرة وحتا بصالة شباب الأهلي بالممزر، وشباب الأهلي والوصل في عجمان.
وتقتصر المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة، والتي دشنت مسابقات موسم الكرة الطائرة 2022- 2023، على 7 أندية في أعقاب انسحاب عجمان، وهي شباب الأهلي والنصر وبني ياس والعين في المجموعة الأولى، والوصل وحتا والجزيرة في المجموعة الثانية، وشهدت الجولة الأولى فوز حتا على الوصل 3-2، وبني ياس على العين 3-2، وتغلب شباب الأهلي على الجزيرة 3-0.

 

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