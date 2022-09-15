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مسؤول عراقي يزف بشرى سارة بشأن الأزمة السياسية

مسؤول عراقي يزف بشرى سارة بشأن الأزمة السياسية
15 سبتمبر 2022 21:12

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس، أن العمل الأمني في العراق لايتأثر بالوضع السياسي، وأن الوضع السياسي الداخلي في طريقه إلى الانفراج.

وقال الأعرجي- خلال اجتماعه مع قائد بعثة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في العراق الفريق جيوفاني إينوتشي: "إن العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية"، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو "أن الحلف سيقدم الدعم للعراق فيما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني".

ووفقا للبيان فإنه جرى استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق واستمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، وإمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني.

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