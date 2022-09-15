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هالاند يُذكر جوارديولا بـ «الأسطورة»!

هالاند يُذكر جوارديولا بـ «الأسطورة»!
15 سبتمبر 2022 10:45

 
مانشستر (رويترز) 

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن هدف إرلينج هالاند «المذهل»، في الفوز 2-1 على بروسيا دورتموند، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يذكره بأسطورة هولندا يوهان كرويف.
وقفز المهاجم النرويجي عالياً عند القائم البعيد، ليحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية من الناحية اليسرى، بقدمه اليسرى في المرمى.
وأبلغ جوارديولا مدرب برشلونة السابق الصحفيين «يا له من هدف، أتذكر منذ زمن بعيد أن يوهان كرويف أحرز هدفاً مشابهاً أمام أتلتيكو مدريد، من الرائع أن إرلينج فعل مثل يوهان كرويف».
وقلب السيتي تأخره إلى فوز في آخر عشر دقائق أمام نظيره الألماني العنيد، وكان جوارديولا سعيداً برد فعل فريقه.
مشيراً إلى الشوط الأول المتواضع من السيتي قبل أن يتغير الوضع، بعد ثلاثة تغييرات في الدقيقة 58، وقال: اعتدنا على ذلك مؤخراً، لا أحب ذلك، لعبنا بشكل سيء، وبدون شراسة وكنا متواضعين، بمشاركة فيل فودن وبرناردو سيلفا وجوليان ألفاريز تغيرت سرعتنا، وأحرزنا هدفين رائعين، وجاء هدف التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز.
وقال جوارديولا: أنا واثق أنه بالنظر إلى ما قدمناه في الشوط الأول، لم يكن ستونز ليملك الشجاعة للتسديد، لكن استعدنا إيقاعنا والزخم، وقلنا سنعود، كان أمراً استثنائياً، أنا سعيد حقاً.
وأضاف: دورتموند فريق استثنائي، وكنا على دراية بذلك، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لكن في الوقت ذاته من الجيد امتلاك هذه المرونة والرغبة في التعويض، أتى الأمر ثماره بوجود جوليان وإرلينج في منطقة الجزاء.

دوري أبطال أوروبا
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مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
يوهان كرويف
دورتموند
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