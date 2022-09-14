ختام محاور دورة الاتحاد الآسيوي لمراقبي المباريات



دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم فعاليات دورة مراقبي المباريات لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الآسيوي واستضافها اتحاد الكرة في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الحالي بمشاركة 37 مراقبًا مستجدًا «من ضمنهم أربعة مراقبين إماراتيين» يُمثلون 18 اتحاداً وطنياً من منطقة غرب آسيا وبعض الاتحادات الوطنية الأخرى.

وأشاد مسؤولو الاتحاد الآسيوي والقائمون على هذه الدورة بحرص اتحاد الكرة على توفير المتطلبات كافة التي أسهمت في نجاحها وتحقيق الفوائد المرجوة منها، وأشادوا كذلك باهتمامه باستضافة وتنظيم ورش العمل والدورات الآسيوية التي تسهم في تأهيل وزيادة خبرات عناصر شابة تخدم نشاط كرة القدم داخل وخارج دولة الإمارات.

بدورهم أعرب المشاركون في الدورة عن مدى الاستفادة التي حققوها خلال مشاركتهم في الدورة التي أسهمت في تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين أنفسهم، وكذلك مع محاضري الاتحاد الآسيوي خلال المحاضرات النظرية والعملية التي عقدت على مدار ثلاثة أيام متصلة، وتناولت باستفاضة الأدوار والمهام المنوطة بمراقبي المباريات كافة.

الجدير بالذكر أن دورة الاتحاد الآسيوي ناقشت عدداً من المحاور التي تناولت عمليات إدارة المباريات والمهام الأساسية للمراقبين كافة، إضافة لبرنامج العد التنازلى لانطلاق المباريات، وأقيم في اليوم الختامي للدورة اختبارات نظرية وعملية لجميع المشاركين.