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الأمن الغذائي.. استدامة وريادة

الأمن الغذائي.. استدامة وريادة
14 سبتمبر 2022 00:15

الأمن الغذائي في صدارة أولويات دولة الإمارات التي تعمل وفق رؤية مستقبلية واستراتيجية طويلة المدى، ومبادرات عديدة، لتطوير منظومة متكاملة تضمن استدامة الإنتاج الزراعي والحيواني ومضاعفة القدرة على التصنيع اعتماداً على التقنيات الحديثة، وتأمين سلاسل التوريد، وتنفيذ الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تنويع مصادر الغذاء، إلى جانب التقليل من هدر الطعام.
مشاريع كبرى واستثنائية تنفذها الإمارات في إطار رؤيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تحسين الإنتاج المحلي باعتباره عنصراً أساسياً في التنمية واستدامتها، وضرورة ملحة في ظل التحديات الحالية ومنها التغير المناخي واضطراب سلاسل توريد الغذاء عالمياً، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي وضمان جودته وتوفير المياه والحفاظ على البيئة.
رؤية الإمارات في تحقيق التنمية تقوم على الريادة، والابتكار، وتشجيع أبنائها المبدعين، واتباع أفضل الممارسات العالمية والعلمية، وتوظيف التكنولوجيا، وقد تم توظيف هذه العناصر في مختلف المشاريع والمبادرات التي تنفذها الدولة للوصول إلى أهدافها وأحدها الأمن الغذائي، لأن الاستدامة هي ما نطمح إليه، وهي الكفيلة بتحفيز اقتصادنا وزيادة أرقام النمو وتأمين مستقبل مزدهر لأجيالنا المقبلة.

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