الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

براكة.. أمان وسلامة

براكة.. أمان وسلامة
13 سبتمبر 2022 00:15

مستويات أمان وسلامة متقدمة في العمليات التشغيلية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، تؤكد التزام الإمارات بأعلى المعايير المحلية والدولية، وحرصها الدائم على التحسين المستمر في مجال السلامة النووية، إلى جانب التزام الدولة بالشفافية التشغيلية خلال مراحل المشروع منذ انطلاقه، وحتى بدء التشغيل التجاري لأولى المحطتين ودخول الطاقة النظيفة إلى شبكة توزيع الكهرباء الوطنية.
هذا المستوى المتقدم من السلامة التشغيلية وتوفير عناصر الأمان، كان موضع إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة وفد من خبرائها، في إطار إجرائها تقييماً مستقلاً لمستوى السلامة والأمان خلال العمليات التشغيلية في محطات براكة، في الوقت الذي تؤكد فيه الإمارات ترحيبها الدائم بهذه البعثات، ووفاءها بالتزاماتها الدولية واعتمادها أعلى معايير الأمان النووي، تجسيداً لعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين الإمارات والوكالة.
الالتزام الإماراتي بالمعايير الدولية في تطوير برنامجها النووي السلمي، جعل منه نموذجاً عالمياً في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة أن المشروع يُعد عنصراً مهماً في المسيرة التنموية للدولة، ويترجم سياستها في تنويع مصادر الطاقة وخاصة النظيفة منها، كما يجسد رؤيتها وأهدافها وخططها لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ليصل إلى 31 في المائة بحلول 2030، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أخبار ذات صلة
النائب العام للدولة: سيادة القانون من قيم الاتحاد
مريم المهيري: الإمارات تمتلك مسيرة حافلة من جهود تحقيق الحياد المناخي
براكة
الإمارات
الطاقة النووية
الطاقة النووية السلمية
الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©