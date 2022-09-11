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مؤشراتنا التنموية الأقوى

مؤشراتنا التنموية الأقوى
12 سبتمبر 2022 00:15

بالتوازن بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية، نجحت الإمارات في عبور آثار «كورونا»، وكانت الأسرع عالمياً في تجاوز سلبيات «الجائحة» التي ما زالت كثير من الدول تعاني تداعياتها.
وبالأرقام.. نحن حالياً، الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً قبل «الجائحة»، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 432 مؤشراً، وإماراتنا تتصدر العالم في جذب المواهب، وفي البنية التحتية، وفي مرونة القوانين، وفي قدرتها على التكيف، وتجارتنا الخارجية تجاوزت مبلغ تريليون درهم، وإيرادات قطاعنا السياحي وصلت إلى 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
هذه الإنجازات وغيرها الكثير، انعكاس لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه الدائم على رفاهية الوطن والمواطن، كما أنها انعكاس لمرونة حكومتنا وفكرها الاستباقي وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
مؤشراتنا التنافسية أقوى، ونمونا الاقتصادي أسرع، وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم من مرحلة ما قبل «الجائحة»، إنجاز جديد حققته الإمارات بسواعد فرق حكومية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص حقيقة.

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