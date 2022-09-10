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ملك جديد ومثال ملهم

ملك جديد ومثال ملهم
11 سبتمبر 2022 00:15

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات صداقة وتعاون تاريخية مع المملكة المتحدة، ومع تنصيب «تشارلز الثالث» رسمياً ملكاً لبريطانيا، خلفاً لوالدته الملكة الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، جاءت تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتؤكد على متانة وعمق هذه العلاقات، حيث قال سموه على حسابه في «تويتر»: «أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.. نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة الاستثنائية».
من ناحية أخرى، شاهد العالم أمام شاشات الفضائيات فخامة وفرادة حفل تنصيب «تشارلز الثالث»، حيث تجسدت خلاله تقاليد ملكية بريطانية راسخة في قلب التاريخ تعود إلى عدة قرون، إذ أدى تشارلز الثالث اليمين الدستورية ملكاً على عرش بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والأقاليم الأخرى بقصر «سانت جيمس» في وسط لندن أمام مجلس التنصيب.
لقد ودعت المملكة المتحدة والعالم بأسره شخصية تاريخية واستثنائية بوفاة الملكة الراحلة، وهي الحقيقة التي أشار إليها الملك تشارلز الثالث في كلمته أمام مجلس اعتلاء العرش في حفل تنصيبه، حيث قال: «حكم والدتي كان لا نظير له في مدته وإخلاصه وتفانيه».
وبتنصيب تشارلز الثالث رسمياً يفتح التاريخ صفحاته ليكتب سيرة جديدة ومضيئة من سير العائلة البريطانية المالكة، تاريخ عريق ومتواصل في تحمل المسؤوليات، وهو ما تعكسه بصدقها كلمات الملك الجديد، الذي أكد على تكريس ما تبقى من حياته في خدمة بلاده كملك، مجتهداً - حسب قوله - في الاقتداء بالمثال الملهم لوالدته الراحلة.

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