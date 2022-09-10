جوتيريش يحذر: فيضانات باكستان تعكس أزمة عالمية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، من أن الفيضانات التي ضربت باكستان تعكس أزمة عالمية، ميضفا أنها تتطلب ردا عالميا. جاء ذلك في أعقاب زيارة الأمين العام للمنظمة الدولية عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان. وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته "اليوم باكستان، وغدا قد تكون بلادك أينما تعيش. هذه أزمة عالمية... إنها تتطلب تصديا عالميا". وأوضح أنه بالإضافة إلى تقديم تمويل لمساعدة الدول على التعافي من آثار تغير المناخ والتكيف معه، يتعين على دول مجموعة العشرين تعزيز أهدافها الوطنية فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويا. كما دعا إلى آليات جديدة لتخفيف عبء الديون عن البلدان المعرضة لتداعيات تغير المناخ مثل باكستان، وقال إنه يدعو إلى مبادلات للديون بحيث تسدد الدولة المدينة مدفوعات لتمويل مشاريع المناخ في الداخل بدلا من الاستمرار في سداد مدفوعات الديون الخارجية. وأضاف "إنها مسألة عدالة. باكستان تدفع ثمن ما فعله آخرون". وبدأت وكالات تابعة للأمم المتحدة العمل على تقييم احتياجات باكستان لوضع خطة لإعادة الإعمار بعد الكارثة. وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا. وجرفت المياه المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.تقدر السلطات في باكستان أضرار الفيضانات والسيول بثلاثين مليار دولار أميركي. وقالت كل من الحكومة وجوتيريش إن تغير المناخ هو السبب في الفيضانات. بعد أن حلقت طائرته فوق مساحات واسعة من الأراضي الغارقة، التقى جوتيريش بأشخاص شردتهم الفيضانات في جنوب باكستان. في مقطع مصور نشره وزير الإعلام الباكستاني، قال جوتيريش، وهو يشاهد الدمار من الجو وقد جلس إلى جواره رئيس وزراء باكستان شهباز شريف "غير معقول". وفي وقت لاحق، قال للصحفيين في مدينة كراتشي بجنوب البلاد إن على المجتمع الدولي فعل المزيد لمساعدة الدول الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ بدءا بباكستان. وقال "رأيت كثيرا من الكوارث حول العالم لكني لم أر أبدا مذبحة مناخ بهذا الحجم". وشهدت البلاد في شهري يوليو وأغسطس الماضيين هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 بالمئة أعلى من متوسط 30 عاما. وشهد إقليم السند في الجنوب هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466 بالمئة أكثر من المتوسط.ما زالت المياه تغمر مناطق شاسعة من البلاد، وكانت قد أجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتقول الحكومة إن الكارثة عصفت بحياة ما يقرب من 33 مليون شخص.