السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

خطط طموحة

خطط طموحة
10 سبتمبر 2022 00:15

تنفذ الإمارات خططاً طموحة تستهدف الحد من الانبعاثات، وتمثل مبادرتها الاستراتيجية الرائدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنياً تنطلق من خلاله الاتفاقيات والمشاريع المستقبلية. هذا التوجه الذي يستشرف المستقبل جعل دولتنا الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل على نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، واعتبار هذا الهدف إحدى الركائز الرئيسة في العمل من أجل المناخ، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وتوقيع اتفاقية لبيع الغاز بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة دبي للتجهيزات «دوسب»، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يترجم حرص القيادة الرشيدة على إيفاء الإمارات بالتزاماتها بالحد من الانبعاثات في قطاع الطاقة، وذلك بتنفيذ خطط طموحة تستهدف توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، معتمدة في ذلك على الغاز الطبيعي المُنتج محلياً الذي يعتبر أكثر تنافسية من الناحية التجارية، مقارنة بالفحم أو الغاز المستورد.
الاتفاقية المهمة ترسخ لمكانة «أدنوك» كمزود رئيس وموثوق ومسؤول للطاقة منخفضة الكربون، وتؤكد التزامها الوطني بمواصلة التعاون مع عملائها وشركائها لرفع قدرتها الإنتاجية للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، ودفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات وإليزابيث الثانية.. محطات تاريخية
رئيس الدولة ونائبه والحكام يعزون الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث
الإمارات
الحياد المناخي
الطاقة النظيفة
المناخ
أبوظبي
أدنوك
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©