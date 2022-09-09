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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال سيتشوان في الصين

فريق إنقاذ ينتشل ناجيا من تحت الأنقاض
9 سبتمبر 2022 23:51

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين الاثنين الماضي إلى 88 قتيلا، وفقا لما أعلنته السلطات الصينية اليوم الجمعة.
فيما لازال 30 شخصا في عداد المفقودين. 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مركز الإنقاذ قوله إن 50 شخصا لقوا مصرعهم في محافظة "لودينغ" بإقليم التبت، فيما قضى 38 آخرون نحبهم في محافظة "شيميان" في مدينة "ياآن".
وأوضح المركز أن عداد المصابين بلغ 400 شخص بينهم 38 في حالة خطيرة. وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الاثنين الماضي محافظة "لودينغ".زلزال الاثنين هو أقوى زلزال يضرب سيتشوان منذ عام 2017.
وأعادت السلطات فتح طرق مؤدية إلى مركز الزلزال في بلدة لودينغ. 
وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من كوارث جيولوجية محتملة في لودينغ، والتي يمكن أن تشمل انهيارات أرضية.

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المصدر: وكالات
الصين
زلزال
سيتشوان
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