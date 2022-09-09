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الرياضي

«الملك» يتفوق على «السماوي» بـ«ثلاثية»

«الملك» يتفوق على «السماوي» بـ«ثلاثية»
9 سبتمبر 2022 22:42

 
علي معالي (الشارقة)

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فاز الشارقة على بني ياس بثلاثية، محققاً الفوز الثاني على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى 6 نقط، متصدراً الترتيب بالتساوي مع الجزيرة.
شارك النجم البوسني الكبير بيانيتش، والقادم من برشلونة الإسباني من البداية، وقدم مباراة جيدة ووضع بصمته الإيجابية، سواء بالتهديف أو التمريرات الذهبية، جاءت أهداف «الملك» في الشوط الأول في الدقيقة 15، بتوقيع باكو ألكاسير، وبيانيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 39، ولوان بيريرا في الدقيقة 42.
قدم الشارقة شوطاً أول أفضل، وسيطر على الملعب، وأهدر عدداً من الفرص، وفي الشوط الثاني حاول «السماوي» تقليص الفارق، من دون جدوى، وسط إهدار فرص جديدة للشارقة.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
بني ياس
ميراليم بيانيتش
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