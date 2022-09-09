روسيا ترد على مكاسب حققتها أوكرانيا ميدانيا

رد الجيش الروسي، اليوم الجمعة، على المكاسب التي قالت أوكرانيا إنها حققتها ميدانيا بإرسال تعزيزات باتجاه منطقة خاركيف.

وأكدت أوكرانيا، على مدى اليومين الماضيين، أنها حققت خرقا في هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع روسيا.

أعلنت كييف، أمس الخميس، أنها استعادت نحو 700 كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة "بالاكليا" بالإضافة إلى نحو عشرين بلدة.وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي لم تعلق على الموضوع، لوكالات الأنباء الروسية إنها نشرت تعزيزات في هذا الاتجاه وبثت شريط فيديو يظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق غير محددة الموقع. ولم يصدر بيان يفصل أو يعلق على عمليات الانتشار هذه.

وقال فيتالي غانتشيف المسؤول الكبير في إدارة شكلتها موسكو في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي، لقناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة إن "معارك شرسة" تدور حول مدينة "بالاكليا" التي ذكرت كييف، أمس الخميس، أنها استعادتها.

وأضاف "لم نعد نسيطر على بالاكليا. محاولات طرد القوات الأوكرانية قائمة لكن المعارك هناك شرسة وقواتنا عالقة عند أطراف" المدينة.

وذكر أن معارك عنيفة تدور أيضا قرب بلدة "شيفتشينكوفي" في منطقة خاركيف. وقال غانتشيف "هناك أيضا، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية اختراق خطوط الدفاع. تم إرسال جنود احتياط من روسيا إلى هناك وقواتنا ترد".

أفاد فريق من وكالة فرانس برس أن الطريق من خاركيف باتجاه الجنوب الشرقي إلى "بالاكليا" كانت مفتوحة أمام حركة السير صباح الجمعة، وهي منطقة يبدو أن الجيش الأوكراني قد استعاد السيطرة عليها خلال معارك الأيام الأخيرة.

وكانت العديد من السيارات المدنية تسير على الطرقات وكذلك آليات عسكرية. كما ظهرت طوابير انتظار عند عدة نقاط تفتيش.

تقع خاركيف عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والمدينة الثانية في أوكرانيا في شمال شرق البلاد على الحدود مع روسيا مباشرة.

بالإضافة إلى الاختراق في هذه المنطقة، أعلنت كييف أيضا الخميس سلسلة انتصارات في الجنوب والشرق، مؤكدة أنها استولت على مناطق وبلدات عديدة.

في حوض دونباس للتعدين شرق أوكرانيا حيث دارت أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة، أكدت كييف، أمس الخميس، أن قواتها تقدمت مسافة كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات قرب كراماتورسك وسلوفيانسك واستعادت السيطرة على بلدة أوزيرني. أخبار ذات صلة زيلينسكي يعلن استعادة عشرات القرى والبلدات الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراضٍ

المصدر: آ ف ب