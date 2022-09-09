السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

«جائزة مولر».. الوليد الخامس لـ «البالون دور»!

«جائزة مولر».. الوليد الخامس لـ «البالون دور»!
9 سبتمبر 2022 14:41

أنور إبراهيم (القاهرة)


لا تتوقف مجلة «فرانس فوتبول» الرياضية الفرنسية عن ابتكار الجديد كل عام، فيما يتعلق بالجوائز التي تمنحها سنوياً للأفضل، أفضل لاعب ولاعبة «بالون دور»، و«جائزة ياشين» لأفضل حارس و«جائزة كوبا» لأفضل لاعب شاب، إذ أنها أضافت جائزة جديدة تعتبر الخامسة ضمن جوائزها السنوية، وهي «جائزة مولر» لأفضل هداف مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الموسم. 

أخبار ذات صلة
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
قائد القوات البرية يبحث التعاون العسكري مع فرنسا وأميركا

وتحمل هذه الجائزة الجديدة اسم النجم الألماني المخضرم جيرد مولر مهاجم بايرن ميونيخ والفائز بالكرة الذهبية عام 1970، وهداف الدوري الألماني «البوندسليجا»، ومنتخب بلاده «المانشافت»، وصاحب السجل الحافل في كأس العالم حيث فاز بالمونديال عام 1974، ولقب الهداف برصيد 10 أهداف، كما فاز بدوري الأبطال الأوروبي عام 1972. وتشترط المجلة أن تكون الأهداف في مباريات رسمية سواء مع المنتخب أو النادي.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية إن أقرب المرشحين للفوز بهذه الجائزة هذا الموسم 2021-2022 هو النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة حالياً، وإنها ستمنح له على الأرجح كنوع من «الترضية» بعد عام كان يستحق فيه الكرة الذهبية «عام 2020»، ولكن المجلة حجبتها بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
وبالنظر إلى الأرقام التي رصدها موقع «ترانسفيرماركت» هذا الموسم بشأن أفضل الهدافين، يأتي ليفاندوفسكي في المقدمة برصيد إجمالي 50 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده، وإن كان الفرنسي كريم بنزيمة هو المنافس الأول له في الجائزة الجديدة، لكثرة أهدافه أيضاً مع ناديه ريال مدريد ومنتخب «الديوك»، علاوة على أن بنزيمة يكاد يكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بـ «البالون دور» الأول للفوز هذا الموسم.
ويقام حفل الكرة الذهبية يوم 17أكتوبر المقبل في باريس، وكانت المجلة أعلنت القائمة الأساسية التي تضم 30 لاعباً مرشحين للفوز، يوم 12أغسطس الماضي، في مفاجأة صارخة - وإن كانت متوقعة - حيث لم تضم اسمي الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي «7 كرات ذهبية» والبرازيلي الساحر نيمار لاعبي باريس سان جيرمان، بينما ضمت اسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو «5 كرات ذهبية».

فرنسا
جيرد مولر
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة
بايرن ميونيخ
كريم بنزيمة
ريال مدريد
ليونيل ميسي
نيمار
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©