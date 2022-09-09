«جائزة مولر».. الوليد الخامس لـ «البالون دور»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تتوقف مجلة «فرانس فوتبول» الرياضية الفرنسية عن ابتكار الجديد كل عام، فيما يتعلق بالجوائز التي تمنحها سنوياً للأفضل، أفضل لاعب ولاعبة «بالون دور»، و«جائزة ياشين» لأفضل حارس و«جائزة كوبا» لأفضل لاعب شاب، إذ أنها أضافت جائزة جديدة تعتبر الخامسة ضمن جوائزها السنوية، وهي «جائزة مولر» لأفضل هداف مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الموسم.

وتحمل هذه الجائزة الجديدة اسم النجم الألماني المخضرم جيرد مولر مهاجم بايرن ميونيخ والفائز بالكرة الذهبية عام 1970، وهداف الدوري الألماني «البوندسليجا»، ومنتخب بلاده «المانشافت»، وصاحب السجل الحافل في كأس العالم حيث فاز بالمونديال عام 1974، ولقب الهداف برصيد 10 أهداف، كما فاز بدوري الأبطال الأوروبي عام 1972. وتشترط المجلة أن تكون الأهداف في مباريات رسمية سواء مع المنتخب أو النادي.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية إن أقرب المرشحين للفوز بهذه الجائزة هذا الموسم 2021-2022 هو النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة حالياً، وإنها ستمنح له على الأرجح كنوع من «الترضية» بعد عام كان يستحق فيه الكرة الذهبية «عام 2020»، ولكن المجلة حجبتها بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وبالنظر إلى الأرقام التي رصدها موقع «ترانسفيرماركت» هذا الموسم بشأن أفضل الهدافين، يأتي ليفاندوفسكي في المقدمة برصيد إجمالي 50 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده، وإن كان الفرنسي كريم بنزيمة هو المنافس الأول له في الجائزة الجديدة، لكثرة أهدافه أيضاً مع ناديه ريال مدريد ومنتخب «الديوك»، علاوة على أن بنزيمة يكاد يكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بـ «البالون دور» الأول للفوز هذا الموسم.

ويقام حفل الكرة الذهبية يوم 17أكتوبر المقبل في باريس، وكانت المجلة أعلنت القائمة الأساسية التي تضم 30 لاعباً مرشحين للفوز، يوم 12أغسطس الماضي، في مفاجأة صارخة - وإن كانت متوقعة - حيث لم تضم اسمي الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي «7 كرات ذهبية» والبرازيلي الساحر نيمار لاعبي باريس سان جيرمان، بينما ضمت اسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو «5 كرات ذهبية».