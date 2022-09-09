السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

اكتشاف نقوش على صخرة عمرها 4000 عام

اكتشاف نقوش على صخرة عمرها 4000 عام
9 سبتمبر 2022 14:14

اكتشف علماء الآثار في مقاطعة ليميريك بإيرلندا منحوتات قديمة عمرها 4000 عام على صخرة دائرية الشكل. 

وتشير Artnews، إلى أن العلماء اكتشفوا هذه المنحوتات بفضل استخدام تقنيات إضاءة ابتكرها المصور عالم الآثار كين ويليامز، تسمح برؤية تفاصيل صغيرة. فمثلا لاحظ العلماء دوائر على الجهتين الخلفية والجانبية لهذه الصخرة الموجودة بالقرب من مدخل مركز الخادم.

ويشير الباحثون، إلى أن مثل هذه المنحوتات نادرة جدا في هذه المنطقة. وقد عثر على منحوتات ورسوم مماثلة على مقابر في شمال وشرق البلاد، كما في تلال Knowth و Newgrange.

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة

وهناك فرضية تفيد بأن هذه الصخرة هي جزء من هيكل ترابي قديم، أقيم في الألفية الثالثة قبل الميلاد.

وهذه الصخرة الدائرية الشكل هي الأكبر في إيرلندا. يبلغ قطرها 45.72 متر وتتكون من 113 صخرة، أكبرها تزن 40 طنا وارتفاعها حوالي أربعة أمتار. ويعتقد أن هذا المبنى أنشيء في عام 2200 قبل الميلاد وكان بمثابة تقويم فلكي، ومكان لإقامة الطقوس.

المصدر: وكالات
إيرلندا
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©