مليارا درهم التداولات العقارية في الشارقة أغسطس الماضي

الشارقة (الاتحاد) شهدت إمارة الشارقة إبرام تداولات عقارية بإجمالي 2 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة. وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2409 معاملات، حيث جاءت معاملات البيع بعدد 747 معاملة تمثل نسبة 31% من إجمالي هذه المعاملات، فيما بلغت معاملات الرهن 303 معاملات ونسبتها 12.6% وبقيمة إجمالية تجاوزت 710 ملايين درهم، وأما باقي معاملات التصرفات الأخرى فجاءت نسبتها 56.4% وبواقع 1359 معاملة مختلفة. معاملات البيع

وفيما يتعلق بمعاملات البيع، فقد جرت هذه المعاملات في 98 منطقة موزعة على مختلف مدن الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 6.3 مليون قدم مربعة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وأما بحسب نوع العقار، فقد تم التداول على 160 أرض فضاء تمثل (21.4%) من إجمالي العقارات المتداولة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 254 معاملة (34%)، بينما جاءت معاملات الأبراج المفرزة بعدد 333 معاملة (44.6%).

المناطق الأعلى تداولاً

وبحسب المناطق التي شهدت صفقات عقارية منفذة في إمارة الشارقة، أظهرت بيانات التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، جاءت بعدها منطقة الخان بعدد 104 معاملات، ثم الرقيبة بعدد 39 معاملة، ثم مزيرعة بعدد 36 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت أيضاً مويلح التجارية مناطق مدينة الشارقة بقيمة تداول إجمالي بلغت 187.4 مليون درهم، ثم منطقة الخان بإجمالي 105.9 مليون درهم، جاءت بعدها منطقة النهدة بإجمالي 63.8 مليون درهم، ثم الرقيبة بإجمالي 54.6 مليون درهم. وفي المنطقة الوسطى، تركزت التداولات المنفذة على مناطق اليفر 2 والمدينة القاسمية والطيبة 2 ومغصة الصناعية بإجمالي 15 معاملة بيع، وقد شهدت اليفر 2 تداولات بقيمة 6.4 مليون درهم، ثم الوشاح 1 بقيمة 1.6 مليون درهم، وأما الخطم والعويضد فقد سجلتا صفقات عقارية بقيمة 1 مليون درهم لكل منهما.

وجاءت مناطق الحراي التجارية والبردي 1 والحراي الصناعية واللؤلؤية أعلى 4 مناطق من حيث عدد المعاملات في مدينة خورفكان وبإجمالي 10 معاملات، فيما سجلت منطقة اللؤلؤية أعلى حجم للتداول بقيمة 2.4 مليون درهم، حلت بعدها منطقة القادسية بقيمة تداولات بلغت 2 مليون درهم، ثم اليرموك بقيمة 1.1 مليون درهم، في حين شهدت الحراي التجاري تداولات قيمتها 951 ألف درهم.

وفي مدينة كلباء، شهدت مناطق صناعية كلباء والصناعية والبردي وتجارية سور كلباء إجمالي 10 تداولات عقارية، فيما استحوذت منطقة الخوير على أعلى حجم للتداول بقيمة 2.2 مليون درهم، ثم البردي بقيمة 1.4 مليون درهم، جاءت بعدها منطقة سهيلة 31 بقيمة 1.2 مليون درهم، وأما منطقة الرقيبة فسجلت 1.1 مليون درهم.