حوار المستقبل

خطوة مهمة وتاريخية تخطوها الإمارات مجدداً على طريق ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الفضاء، عبر استضافة العاصمة في ديسمبر المقبل «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتؤكد حرصها قيادة وشعباً على حجز مكانتها المرموقة في عالم المستقبل، والمشاركة في كتابة هذا المستقبل، وصياغته بما يعود بالنفع على البشرية.

الحدث الاستثنائي سيكون حواراً دولياً غير مسبوق يعقد في إطار سعي القيادة الرشيدة لجعل الإمارات وجهة عالمية رئيسة في علوم الفضاء ومشاريعه، وسوف تتحدد من خلاله أبرز الاحتياجات العالمية اللازمة لتطوير هذا القطاع، وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.

دولتنا التي نجحت خلال سنوات معدودة في امتلاك 19 قمراً اصطناعياً مدارياً، و10 مركبات فضائية جديدة قيد التطوير، وأسست أكثر من 50 شركة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وأعدت عشرات البرامج الجامعية والشهادات الخاصة في العلوم الفضائية القادرة على تخريج نخبة من الكوادر المؤهلة لقيادة مستقبل هذا القطاع، ستجعل من «حوار أبوظبي» منصة عالمية استثنائية لوضع سياسات نموذجية، لما فيه صالح الشعوب.