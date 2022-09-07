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زلزال قوته 5.7 درجة يهز إندونيسيا

زلزال
7 سبتمبر 2022 23:44

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل بنجكولو في إندونيسيا يوم الخميس بالتوقيت المحلي.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 109 كيلومترات تقريبا شمال غرب بنجكولو وكان على عمق 50.7 كيلومتر. 

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المصدر: رويترز
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