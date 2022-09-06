لقطات تكشف عدم ارتياح بين بوتين ورئيس أركان جيشه

أظهر مقطع فيديو ما يبدو أنه عدم ارتياح أثناء مقابلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف اليوم الثلاثاء، بينما كان الرئيس يتفقد تدريبات عسكرية واسعة النطاق في أقصى الشرق الروسي، على بعد آلاف الأميال من الحرب في أوكرانيا.
وعرضت خدمة (زفيزدا) للأخبار العسكرية مقطعا لبوتين وجيراسيموف وهما يدخلان مقرا للمراقبة ويجلسان محتفظين بمسافة كبيرة بينهما ويلزمان الصمت بصورة تشي بعد الارتياح أثناء انتظار وصول وزير الدفاع سيرجي شويجو. ومرر جيراسيموف أصابعه بين خصلات شعره ثم رتب أوراقا، بينما أمسك بوتين منظارا لتقريب الرؤية وأخذ ينظر من خلاله. وفي لحظة من اللحظات أومأ بوتين برأسه إيماءة سريعة في إشارة لموافقته على تعليق ما من جيراسيموف.
ولفتت لغة الجسد الغريبة بينهما أنظار محللين سياسيين وعسكريين إذ علقوا عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت على تويتر "من الواضح أن بوتين لا يريد حتى التحدث مع قائد القوات المسلحة الروسية".
وفي مقطع فيديو منفصل، ظهر بوتين مبتسما وهو يمازح وزير دفاعه اليوم الثلاثاء بينما كان جيراسيموف يتحدث عبر الهاتف. لم يكن جيراسيموف يظهر تقريبا في العلن خلال 195 يوما من الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أثار تكهنات حول علاقته مع بوتين وحتى في بعض الأحيان بشأن صحته.