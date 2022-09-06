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الجيش الألماني يستأنف مهام الاستطلاع في الساحل الأفريقي

قولات ألمانية في مالي
6 سبتمبر 2022 19:47

استأنف  الجيش الألماني مهمته للاستطلاع في منطقة الساحل الأفريقي اليوم الثلاثاء، بعد تعليق استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، إثر خلاف مع حكومة مالي حول تصاريح الطلعات الجوية.
وتنشر برلين نحو ألف جندي في مالي، معظمهم بالقرب من بلدة "جاو" بشمال البلاد، حيث تتركز مهمتهم الأساسية في جمع المعلومات لصالح بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما).
وكتب الجيش الألماني، على تويتر "يمكن للقوات استئناف دورياتها خارج جاو"، فيما يعني رفع التعليق المعلن في منتصف أغسطس.
وتأسست بعثة مينوسما عام 2013 لدعم القوات الأجنبية والمحلية التي تحارب المتشددين، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت توترات متكررة بين سلطات مالي والبعثة.
وسحبت فرنسا قواتها من مالي في وقت سابق من هذا العام، بعد وجود استمر لما يقرب من عشر سنوات في البلاد.
وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الاثنين، من أن برلين قد تضطر إلى سحب قواتها إذا لم توفر السلطات في مالي الاحتياجات الأمنية للقوات.

 

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المصدر: رويترز
الجيش الألماني
مالي
منطقة الساحل الأفريقي
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