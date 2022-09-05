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صناعة الفضاء.. رؤية وهدف

صناعة الفضاء.. رؤية وهدف
6 سبتمبر 2022 00:15

الارتقاء بواقع قطاع الفضاء المحلي، علمياً واقتصادياً واستثمارياً وكفاءات بشرية، يأتي امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة بوضع القطاع في صدارة الأولويات ضمن مسيرة الخمسين، ودعماً لإنجازات الإمارات وريادتها للمنطقة في مجال الفضاء، واستكمالاً للمبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الجهود العالمية في توفير البيانات للمجتمع العلمي وتطوير صناعة الفضاء.
وتجسد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، منزل رائد الفضاء سلطان النيادي، واطمئنانه على استعداداته  لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية، هذه الرؤية، عبر الحرص على ترسيخ ريادة الدولة في قطاع الفضاء، وإعداد الكفاءات الوطنية لأداء مهام فضائية نوعية، وتحفيز الاهتمام الاقتصادي في هذا القطاع، وتعزيز موقع الإمارات في جميع العلوم الحديثة ترجمة لنهج الدولة في ترسيخ أوجه اقتصاد المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار هذه الرؤية، أطلقت حكومة الإمارات مسحاً اقتصادياً لدعم صناعة الفضاء الوطنية، كأداة مهمة في استكشاف مجالات جديدة تعزز صناعة واقتصاد الفضاء في الدولة، ومحرك مهم لاستشراف مستقبل القطاع وطبيعة المشاريع والمبادرات المطلوبة، ومحفز للمستثمرين للمشاركة في تنمية الصناعة محلياً في هذا القطاع، إلى جانب أهميتها في تعزيز مكانة الدولة في المنطقة والعالم، وصداراتها للمؤشرات بمجال صناعات الفضاء.

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محمد بن زايد
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