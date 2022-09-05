تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لجونسون
تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لجونسون
5 سبتمبر 2022 15:45
فازت ليز تراس الاثنين في السباق إلى رئاسة وزراء المملكة المتحدة لتخلف بذلك بوريس جونسون بعد شهرين من استقالته، وسط تحدٍّ فوري يتمثّل في معالجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة التي تضرب البلاد. وستصبح تراس البالغة 47 عاماً ثالث امرأة تدير الحكومة البريطانية، بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي. وكما كان متوقعاً، فازت وزيرة الخارجية على زميلها وزير المالية السابق ريشي سوناك بعد تصويت بالبريد مخصّص لأعضاء حزب المحافظين بدأ في أوائل يوليو، على اثر استقالة بوريس جونسون. وحصلت تراس على 81326 صوتاً (57 في المئة) في مقابل 60399 صوتاً لمنافسها (43 في المئة)، وفقاً للنتائج التي أعلنها غراهام بايدي المسؤول عن تنظيم التصويت. ولكن تراس، التي ظلّت وفيّة حتى النهاية لبوريس جونسون في الوقت الذي سُجّلت فيه استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية في بداية يوليو، ستدخل "داونينغ ستريت" في سياقٍ اقتصادي واجتماعي متفجّر يتميّز بتضخّم يتجاوز 10 في المئة وارتفاع في فواتير الطاقة يخنق العائلات والشركات والخدمات العامة. ويأتي توقيت هذه المهمة الصعبة قبل عامين من الانتخابات التشريعية، بينما تأمل المعارضة العمالية التي تتفوّق بشكل واضح في استطلاعات الرأي، في إزاحة المحافظين الموجودين في السلطة منذ العام 2010. - دعوة إلى الوحدة
بعد الإعلان عن فوزها، قالت تراس "سأقدّم خطّة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا". وأضافت "سأعالج أزمة الطاقة عبر الاهتمام بفواتير الطاقة لدى الناس، ولكن أيضاً من خلال الاهتمام بصعوبات إمدادات الطاقة على المدى الطويل. ووعدت بـ"فوز كبير" لحزبها في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها سنة 2024. وبانتخابها زعيمة للحزب من قبل الأعضاء الذين شاركوا في التصويت، تتولى تراس الحكم بسبب الأغلبية التي يتمتّع بها "المحافظون" في مجلس العموم، وفقاً للنظام البرلماني البريطاني. من جهة أخرى، سيتعيّن على تراس التعامل مع ظل بوريس جونسون الذي يفضّله عدد من أعضاء حزب المحافظين، خصوصاً الذكور والبيض وكبار السن، وذلك بينما لم يستبعد رئيس الحكومة المنتهية ولايته العودة إلى السياسة. - استياء اجتماعي
وخلال تقديمه التهنئة إلى تراس، دعا جونسون إلى الوحدة بعد حملة كشفت الانقسامات والاستياء بين المحافظين. ورد ريشي سوناك بشكل إيجابي على هذه الدعوة، بينما أشار إلى أنه سيتعيّن على رئيسة الوزراء الجديدة "قيادة البلاد في فترة صعبة". ويسلم جونسون الثلاثاء استقالته للملكة اليزابيث الثانية في مقرها الصيفي في بالمورال باسكتلندا، في سابقة بالنسبة إلى الملكة (96 عاماً) التي تتجنب التنقل ولن تسافر الى لندن. وتتبعه خليفته إلى هناك بعد ذلك، لتصبح الرئيس الخامس عشر للحكومة خلال سبعين عاماً من الملكية، قبل أن تعود الى لندن لتلقي خطابها الأول أمام مقرّ رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، وتؤلّف حكومتها.