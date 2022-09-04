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ريادة في الإنسانية

ريادة في الإنسانية
5 سبتمبر 2022 00:15

سجل حافل للإمارات في مجال العمل الإغاثي والخيري والإنساني، على مدى تجاوز الخمسين عاماً، تبرز أهميته بالتزامن مع احتفالها باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، ليكون شاهداً على صدارتها بين الأمم في مد يد العون للشعوب المحتاجة، ومؤكداً لموقعها بين أهم الدول المانحة، وميزتها في سرعة استجابتها للأزمات والكوارث وريادتها في إقامة المشاريع التنموية المستدامة.
اليوم الدولي للعمل الخيري يتزامن أيضاً مع قيام دولة الإمارات بأكبر عملية إنسانية منذ بداية العام الحالي، لمساعدة باكستان والسودان على مواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي أوقعت مئات الضحايا وأغرقت قرى وشردت آلاف الأسر، عبر إقامة جسر جوي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لنقل الإمدادات والاحتياجات وإقامة مخيمات الإيواء ودعم جهود المؤسسات العاملة على احتواء آثار هذه الكارثة الإنسانية.
الإمارات تأسست على مبدأ العطاء الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وامتد هذا الأثر الإنساني ليشمل العديد من مناطق العالم غذائياً وتعليمياً وصحياً وتنموياً، وتم ترسيخه نهجاً ومنظومة اجتماعية قيمية عمادها التكافل من أجل إغاثة وبناء الإنسان، كما شكل العمل الخيري والريادة في جميع ساحات العمل الإنساني سياسة إماراتية ومبدأً ثابتاً للخمسين، بهدف تحقيق رسالة الدولة العالمية في الاستقرار والازدهار والتنمية.

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