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المساعدات.. استجابة وجاهزية

المساعدات.. استجابة وجاهزية
2 سبتمبر 2022 00:15

طائرات المساعدات الإماراتية تصل تباعاً إلى باكستان والسودان، والفرق الميدانية الإماراتية تكثف جهودها لإغاثة السكان، وهيئة الهلال الأحمر تساهم بفعالية في احتواء تداعيات الوضع الإنساني بتأمين الغذاء والإيواء والدواء، في إطار الاستجابة السريعة للدولة لتخفيف معاناة المتأثرين في المناطق والقرى المتضررة من الفيضانات والسيول، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتسيير جسر جوي من الإمدادات.
50 مليون درهم مساعدات عاجلة، وجّه بتسييرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى باكستان، تجسيداً لعمق العلاقات وتميزها بين البلدين، وامتداداً لجهود الدولة للمساعدة في إنقاذ آلاف الأسر الذين يعانون من عدم توفر المأوى ونقص الغذاء والدواء، إضافة إلى رفد جهود المؤسسات العاملة على استيعاب آلاف الأسر النازحة من منازلها جراء هذه الكارثة الإنسانية.
سرعة واحترافية لفرق الإمارات الميدانية العاملة على الساحتين الباكستانية والسودانية، وهي تسابق الزمن لتأمين المساعدات لأكبر عدد من المتأثرين في أقصر وقت ممكن، للتخفيف من حدة الوضع الإنساني، معتمدة على ما تتمتع به منظومة الإغاثة الإماراتية من حيث الخبرات والمعدات والجاهزية والتنسيق، وسط تثمين رسمي وشعبي في باكستان والسودان، وتفاعل مع جهود الدولة المبذولة، بما يعكس روابط الأخوة والصداقة ومتانة العلاقات الثنائية.

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