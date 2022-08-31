عراق آمن مستقر

تبرز ضرورة التهدئة في العراق، في ظل تصاعد الأزمة السياسية الحالية، واحتقان الشارع، واتساع الهوة بين الفرقاء، كونها تمهد الطريق للوصول إلى توافق تجاه المسائل والخلافات الداخلية وحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، والكفيلة بتحقيق طموحات شعبه الشقيق بمستقبل أفضل يكون عماده التنمية، وتفتح الآفاق نحو استعادة العراق دوره الحيوي عربياً وإقليمياً.

في ظل التحديات التي يمر بها العراق الشقيق، فإن الإمارات تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانبه، وتجدد دعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والعراق وحرص البلدين الشقيقين على تعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

إن إحلال الأمن والاستقرار في العراق، هو مصلحة للمنطقة بأسرها وتعزيز لأمنها أيضاً، لذلك فإن التضامن معه والوقوف إلى جانبه على وقع هذه الأزمة السياسية، محل اهتمام إماراتي وعربي وإقليمي، عبر دعم مساعيه نحو الاستقرار والتنمية، خاصة وأن الشعب العراقي استطاع تجاوز الكثير من الصعاب خلال السنوات الماضية، واستطاع بعزمه ووحدته القضاء على قوى الإرهاب والظلامية، وأثبت قدرته على نبذ الفرقة والانقسام وتغليب الحوار لتجاوز المحن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبه.