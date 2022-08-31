ازدهار سياحي مرتقب في الإمارات مع انطلاق موسم الذروة



مصطفى عبد العظيم (دبي) يستعد القطاع السياحي والفندقي في دولة الإمارات لموسم سياحي مزدهر، يبدأ في منتصف سبتمبر المقبل ويستمر حتى أبريل من عام 2023، وسط مؤشرات إيجابية على استقبال تدفقات سياحية كبيرة، ستسهم في تسجيل الفنادق لمعدلات إشغال قياسية، تعادل المستويات المسجلة خلال فترة استضافة «إكسبو 2020 دبي»، وفي ارتفاع أسعار الإقامة، بما يتراوح بين 20 إلى 30%.

وكشف مديرو فنادق وشركات سياحية ومواقع حجز، عن تفاؤلهم بانطلاق القطاع السياحي في الدولة نحو موسم ثانٍ من الانتعاش بعد جائحة «كوفيد-19»، بما يرسخ مكانة الدولة في خريطة السياحة العالمية كإحدى أبرز مناطق الجذب على مستوى العالم؛ بفضل ما تزخر به من مقومات ومزايا تضعها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة.

وأرجع هؤلاء تفاؤلهم بالانتعاش المرتقب للسياحة في الإمارات خلال موسم الجديد، إلى العديد من الأسباب، أبرزها، السمعة العالمية التي تحظى بها الدولة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم، وتنوع وتعدد الخيارات السياحية التي توفرها الدولة للزوار، والجودة الفائقة للبنية التحتية المعززة لصناعة السياحة والسفر من منتجعات وفنادق ومطارات ووسائل نقل، والطقس المعتدل خلال الموسم وخاصة في فصل الشتاء، فضلاً عن استعداد القطاع لجني ثمار استضافة «إكسبو 2020 دبي» بعودة أعداد كبيرة من المشاركين والزوار إلى الدولة مرة أخرى مع عائلاتهم.

كأس العالم

وأضاف هؤلاء إلى أن تزامن موسم الذروة بالقطاع السياحي في الإمارات مع انطلاق كأس العالم قطر 2022، الذي أعلنت دولة الإمارات عن منح حاملي بطاقة «هيّا» المخصصة للمشجعين، تأشيرة سياحية متعددة الدخول والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً برسوم مخفضة تبلغ 100 درهم، يبدأ التقديم عليها من 1 نوفمبر المقبل مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، من شأنه أن يسهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح، متوقعين أن تبلغ حصة مشجعي كأس العالم من نزلاء بعض الفنادق ما يتراوح بين 5 إلى 10%، خلال فترة البطولة التي ستبدأ في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022.

وتنظم شركة فلاي دبي 60 رحلة يومياً بين دبي والدوحة، وذلك خلال فعاليات كأس العالم، حيث توفر الناقلة، «رحلة يوم المباراة»، لمشاهدة المباريات والعودة إلى دبي في اليوم نفسه، بحيث يجب ألا تتعدى مدة الإقامة 24 ساعة كحد أقصى لجميع الرحلات.

ووفقاً موقع الحجوزات الخاص بشركة «فلاي دبي»، تم إغلاق الحجز في عدد كبير من الرحلات المخصصة لنقل المشجعين لحضور المباريات، وخاصة مباريات اليوم الأول من البطولة بعد نفاد جميع المقاعد..

انتعاش متواصل

هيثم عمر



وتوقع هيثم عمر المدير العام لفندق الجداف روتانا، دبي، أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري رواجاً سياحياً كبيراً في دولة الإمارات، مع انطلاقة الموسم السياحي والنمو القوي في الطلب من الأسواق الخارجية والمحلية، وزخم المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدولة، فضلاً عن توقع استضافة بعض الفنادق لمجموعات سياحية مرتبطة بكأس العالم قطر 2022.

وتوقع عمر أن يحافظ القطاع الفندقي على مستويات الأداء القياسية التي سجلها خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي سجل متوسط أسعار الغرف المتاحة خلالها ارتفاعاً كبيراً، بعد أن قفزت معدلات الإشغال لأكثر من 90%، بفضل استضافة إكسبو 2020 دبي، والتدفقات السياحية من كافة أنحاء العالم، مرجحاً أن تشهد أسعار الغرف الفندقية المتاحة ارتفاعاً يتراوح بين 30 إلى 35% خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري.

وأكد هيثم أن الربع الأخير من العام عادة ما يشهد انتعاشاً كبيراً في الحركة السياحية إلى دولة الإمارات ويمثل موسم الذروة للقطاع السياحي والفندقي في الدولة، مشيراً إلى أن محافظة القطاع الفندقي على تسجيل معدلات إشغال تتخطي الـ 90%، يعد انعكاساً حقيقياً للجاذبية السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات وتصدرها الوجهات المفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم على مستوى المنطقة.

زخم يتجدد

من جهته، أفاد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، أن المؤشرات الأولية للحجوزات الفندقية في الربع الأخير من العام الجاري، تشير إلى أن الموسم السياحي المقبل على أعتاب موجة ازدهار كبيرة تبدأ اعتباراً من منتصف سبتمبر المقبل وتتزايد تدريجاً خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات الحالية لدى فنادق المجموعة وقبل انطلاق الموسم، تتراوح بين 40 إلى 60% وفقاً لمواقع الفنادق الأمر الذي يعكس قوة الطلب المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع عوض الله أن تسجل الفنادق على معدلات إشغال مرتفعة تضاهي المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت انطلاق إكسبو 2020 دبي والزخم الكبير الذي شهدته فنادق الدولة، وذلك بدعم من السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، متوقعاً ارتفاع أسعار الغرف بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% عن متوسط أسعار الربع الثالث من العام الجاري.

السياحية تجني ثمار «إكسبو»

من جهته، أشار سمير حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت دي إم سي للسياحة، إلى وجود طلب مرتفع على السياحة إلى دولة الإمارات، ودبي مع بداية الموسم الجديد، الذي يعد أول موسم سياحي بعد إكسبو 2020 دبي، والذي حقق نجاحاً استثنائياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم، متوقعاً أن تحقق الفنادق معدلات إشغال مرتفعة تقترب من نفس المعدلات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح حمادة أن إكسبو 2020 دبي ساهم في إضافة أسواق جديدة وغير تقليدية إلى قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات وخاصة من دول أميركا الجنوبية وبعض الأسواق الأوربية مثل بلجيكا وهولندا، مشيراً إلى أن القطاع السياحي سيبدأ جني ثمار استضافة هذا الحدث من خلال عودة العديد من زواره الدوليين إلى الإمارات مرة أخرى مع عائلاتهم لاستكشاف المزيد من الخيارات السياحية التي تتمتع بها الدولة.

اعتدال أسعار الفنادق

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت دي إم سي للسياحة، أن تزامن ذروة الموسم السياحي في الإمارات الذي يتسم عادة بارتفاع طبيعي في الطلب من الأسواق الخارجية والإقليمية، مع انطلاق كأس العالم في قطر والطلب المتوقع أن يضيفه إلى الإشغال الفندقي في دبي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، خلال فترة شهري نوفمبر وديسمبر، سيسهم في تعزيز الازدهار السياحي هذا الموسم، مشدداً إلى أهمية أن تحافظ الفنادق على مستويات أسعار معتدلة خلال فترة الذروة وعدم المغالاة بسبب الارتفاع المتوقع في الطلب.

موسم الذروة

من جهته، أشار روهيت فيج نائب رئيس قسم التطوير في شركة «ستاي ويل القابضة»، إلى أن الربع الأخير من العام يعد الفترة الأكثر رواجاً بالنسبة لقطاع الضيافة سنوياً، موضحاً أنه اعتباراً من أكتوبر، ستكون الأشهر الستة التي تليه هي الأكثر ازدحاماً نتيجة للطقس المناسب وعودة الزخم لصناعة المعارض والمؤتمرات.

وقال إنه من المنتظر أن يشهد القطاع السياحي موسماً نشطاً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الإمارات تستعد لاستقبال الزوار لموسم الذروة، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستستقطب عدداً كبيراً من السياح في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تزامن موسم الذروة مع انطلاق كأس العالم «قطر 2022، سيسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي لاسيما بالفنادق القريبة من المطار والتي تعتبر وجهة مفضلة لنزلاء كأس العالم، نظراً لسهولة العبور، فيما تستعد فنادق أخرى أيضاً لخدمة الزوار عبر توفير خدمات نقل مجانية للمطار جنباً إلى جنب مع أفضل الصفقات ووسائل الراحة والعروض.

زيادة في أسعار الإقامة

أظهرت بيانات شركات متخصصة في الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت، قفزة كبيرة في أسعار الغرف في بعد الفنادق بالدولة خلال فترة كأس العالم» قطر 2022، تصل إلى 60%، مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وأظهرت البيانات التي رصدتها «الاتحاد» أن متوسط سعر غرفة فندقية في قطاع الضيافة بالدولة سيتراوح 345 إلى 410 دولاراً خلالي شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين مقارنة مع سعر يتراوح بين 225 و240 دولاراً للفترة المماثلة في العام الماضي.

ووفقاً لبيانات شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، ارتفع معدل سعر الإقامة الفندقية لليلة الواحدة في قطاع الضيافة بالإمارات من حوالي 225 دولاراً و240 دولاراً في نوفمبر وديسمبر 2021، إلى 345 دولاراً وإلى 410 دولارات في شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وأفادت «ويجو» في تقرير خاص لـ «الاتحاد» أن عمليات الحجوزات والبحث على الإقامات الفندقية في دولة الإمارات وحجوزات الطيران بين دبي والدوحة، تتزايد بوتيرة متسارعة مع اقتراب كأس انطلاق كأس العالم قطر 2022، بما يعكس الطلب القوي على الوجهة التي تعد الأقرب والأكثر جاذبية للسياحة الدولية، بالإضافة إلى ما تقدمه الفنادق من مزايا وعروض حصرية خلال فترة البطولة.

وتوقعت «ويجو» أن تشهد الأسعار تغيرات أكبر خلال الفترة المقبلة كلما اقتربنا من انطلاق الحدث، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تعكس عمليات البحث من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، موضحة أن معدل الأسعار في تصاعد متزايد، حيث سترتفع مع 195 دولاراً في شهر سبتمبر لتصل إلى 330 دولاراً في شهر أكتوبر ثم إلى 345 دولاراً في شهر نوفمبر قبل أن تصل ذروتها عند 410 دولارات في شهر ديسمبر المقبل.

وأفاد التقرير أنه بالنسبة إلى عمليات البحث للرحلات من دبي إلى الدوحة خلال فترة الحدث، فقد زادت عن 8500 عملية بحث بنسبة ارتفاع بلغت 291% مقارنة بالأشهر التي تسبق كأس العالم.