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مستحضرات تكافح الشيخوخة!

امرأة تضع مستحضرا على وجهها
31 أغسطس 2022 20:32

عزة يوسف (القاهرة)
أكد خبراء أنه تلبية للرغبة المتزايدة لجيل الألفية في الظهور بمظهر "الصورة المثالية"، يتم تطوير عدد كبير من العلاجات، بما فيها المنتجات المضادة للشيخوخة، التي تستهدف تقليل مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتتكوّن من مركبات ألفا وبيتا هيدروكسي والريتينول والفيتامينات.
ومن أهم فوائد مستحضرات مكافحة الشيخوخة استعادة توهج البشرة المفقودة مع التقدم في العمر، وترطيبها وشدها وزيادة ليونتها ومرونتها.
وقال الخبراء إن التعرض المفرط للشمس ونمط الحياة غير الصحي والتلوث وعدم الحصول على قسط كاف من النوم والضغط النفسي، من أهم العوامل المساهمة في العلامات المبكرة للتقدم بالعمر، وتشمل جفاف الجلد والتجاعيد وتفاوت لون البشرة والملمس الخشن وبقع الجلد.
وأوضحت جريدة Times of India الهندية أن مفهوم "مكافحة علامات الشيخوخة" يُستخدم منذ عقود على نطاق واسع في إعلانات مستحضرات ومنتجات التجميل، التي تَعد بالتخلص من آثار شيخوخة الجلد.
ويقترح الخبراء البدء باستخدام الكريمات المضادة للشيخوخة في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر، حتى قبل ملاحظة أعراض الشيخوخة، حيث يكون لدى الشخص ميزة إبطاء عملية الشيخوخة قبل ظهور العلامات.

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