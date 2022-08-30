التعليم... تكاملية ومثابرة

رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للطلبة مع انطلاق العام الدراسي، جددت عزيمة الطلبة وحفزت طاقاتهم وطموحاتهم، وكرمت المعلم، وأكدت نبل رسالته ومسؤولياته في إعداد أجيال المستقبل، وثمنت كل جهود الإدارات والمؤسسات والمجتمع وأولياء الأمور، كما عززت مفاهيم الإبداع والتميز في نفوس النشء ضمن مسيرة العلم والمعرفة.

كلمات سموه أكدت على تكاملية المنظومة التعليمية، وأهمية التعاون بين أطرافها لإنجاح العام الدراسي، فلكل من المعلم والطالب وأولياء الأمور والمجتمع، دوره في تحقيق الغاية من هذه الرسالة السامية لتخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، ومتمكنة من أدوات المستقبل، وتحديداً التكنولوجيا، ومكتسبة أيضاً للمهارات التي تفتح أمامهم طرق الإبداع والتميز، وتطلق العنان لأحلامهم والعمل على تحقيقها.

القيادة الرشيدة تضع التعليم في صدارة الأولويات، كما تستهدف السياسات الحكومية مصلحة الطالب في المقام الأول، من خلال الحرص على توفير أفضل معايير جودة التعليم، من حيث البنية التحتية والأنظمة التعليمية والمناهج والنشاطات اللامنهجية، وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا وبناتنا، وتكريس الابتكار لخدمة أهداف الدولة الساعية إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.