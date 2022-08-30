بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو تنطلق السبت

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف صالة جو جيتسو أرينا في أبوظبي، السبت المقبل، بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة.

وتنطلق البطولة التي تقام على مدى يومي 3 و4 سبتمبر بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «يزخر شهر سبتمبر بمجموعة من البطولات المهمة التي يتطلع إليها بشغف محبو وممارسو هذه الرياضة، وتعد بطولة الإمارات الوطنية واحدة من أبرز تلك الأحداث التي تؤهل اللاعبين للاستعداد بشكل مثالي لما هو قادم من استحقاقات عالمية بارزة، خصوصاً بطولة العالم، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، اللتين تستضيفهما عاصمة الجو جيتسو في أكتوبر ونوفمبر المقبلين على التوالي».

ويتابع: «توفر البطولة فرصة مميزة وأجواء استثنائية للاستمتاع بأداء نخبة اللاعبين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، والذين سيحرصون على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانات تؤهلهم للتحدي من أجل اعتلاء منصة التتويج».

وأضاف: «تعكس البطولة الجهود المشتركة التي تجمع الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين في تصميم بطولات عالمية المواصفات تساهم في تطوير تلك الرياضة، وإيجاد قاعدة راسخة من الأبطال القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية والحفاظ على رصيد الإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية».

من جانبه، يقول طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول فيها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها محطة أساسية ضمن بطولات الموسم، في ظل حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي.

ويضيف البحري:«نحرص من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد على استقطاب نخبة الأبطال المحترفين للمنافسة في بطولاتنا ذات المواصفات العالمية التي يتسابق على المشاركة فيها محترفون من شتى دول العالم».

وحول مشاركته في البطولة، يقول البطل الإماراتي خالد محمد الشحي (حزام بنفسجي) والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 62 كجم:«تمثل بطولة الإمارات فرصة مثالية للوقوف على آخر المستجدات في تحضيراتنا البدنية ومكتسباتنا الفنية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما أن بطولة الإمارات الوطنية ستجمع نخبة من اللاعبين المحترفين وبالتالي سوف تمنحنا فرصة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات لتطوير الجوانب الفنية والبدنية والتحضير المثالي للاستحقاقات المقبلة».







