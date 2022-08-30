الاتفاق يتعاقد مع «الجناح فيتينيو»



الرياض (أ ف ب)

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي عن تعاقدها مع الجناح البرازيلي فيتينيو بعقد يمتد حتى العام 2025.

وقد يحل فيتينيو بدلاً من الألماني اللبناني الأصل أمين يونس الذي طالب بفسخ عقده، من أجل الانتقال لأحد الأندية الأوروبية، عقب غياب مستمر عن المعسكر الخارجي في تركيا بداعي الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك عن تدريبات الفريق بعد العودة بداعي تعرضه لوعكة صحية.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى ان قيمة الصفقة بلغت 3 ملايين دولار.

واستهل فيكتور فينيسيوس كويليو دوس سانتوس «فيتينيو«(28 عاماً) مسيرته الاحترافية مع بوتافوجو بين 2011 و2013، ثم انتقل إلى سسكا موسكو الروسي بين 2013 و2018 واحرز معه لقب الدوري في 2014، قبل أن يعيره في موسم 2015-2016 إلى إنترناسيونال البرازيلي.

خاض السنوات الأربع الأخيرة في صفوف فلامنجو، محرزاً معه عدة ألقاب، بينها كأس ليبرتادوريس 2019، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، كما حلّ وصيفاً في مونديال الأندية 2019.

وحمل ألوان منتخب البرازيل تحت 23 عاماً في أربع مباريات سجل خلالها هدفين.