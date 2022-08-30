الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الاتفاق يتعاقد مع «الجناح فيتينيو»

الاتفاق يتعاقد مع «الجناح فيتينيو»
30 أغسطس 2022 13:45

 
الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
السعودية.. فتح تحقيق رسمي في حادثة التربية الاجتماعية بخميس مشيط
الهلال والفيحاء «رائحة الثأر»!

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي عن تعاقدها مع الجناح البرازيلي فيتينيو بعقد يمتد حتى العام 2025.
وقد يحل فيتينيو بدلاً من الألماني اللبناني الأصل أمين يونس الذي طالب بفسخ عقده، من أجل الانتقال لأحد الأندية الأوروبية، عقب غياب مستمر عن المعسكر الخارجي في تركيا بداعي الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك عن تدريبات الفريق بعد العودة بداعي تعرضه لوعكة صحية.
وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى ان قيمة الصفقة بلغت 3 ملايين دولار.
واستهل فيكتور فينيسيوس كويليو دوس سانتوس «فيتينيو«(28 عاماً) مسيرته الاحترافية مع بوتافوجو بين 2011 و2013، ثم انتقل إلى سسكا موسكو الروسي بين 2013 و2018 واحرز معه لقب الدوري في 2014، قبل أن يعيره في موسم 2015-2016 إلى إنترناسيونال البرازيلي.
خاض السنوات الأربع الأخيرة في صفوف فلامنجو، محرزاً معه عدة ألقاب، بينها كأس ليبرتادوريس 2019، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، كما حلّ وصيفاً في مونديال الأندية 2019.
وحمل ألوان منتخب البرازيل تحت 23 عاماً في أربع مباريات سجل خلالها هدفين.

السعودية
الدوري السعودي
الاتفاق
آخر الأخبار
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة صرافة عاملة في الدولة
اليوم 11:37
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©