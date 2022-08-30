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علامات تكشف سرطان الغدة الدرقية

علامات تكشف سرطان الغدة الدرقية
30 أغسطس 2022 09:42

كشفت االطبيبة الروسية مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان، أن بحة الصوت وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية.

وتشير الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.

وتضيف، من الصعب جدا تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة، ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم.

وتنصح الأخصائية، للوقاية من سرطان الغدة الدرقية باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات.

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المصدر: وكالات
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سرطان الغدة الدرقية
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