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الكاظمي يعلق اجتماعات مجلس الوزراء

الكاظمي يعلق اجتماعات مجلس الوزراء
29 أغسطس 2022 16:56

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الإثنين بتعليق جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن هذا الإجراء جاء "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي". 

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المصدر: وكالات
الصدر
مصطفى الكاظمي
منظمة الصحة العالمية
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