الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

العام الدراسي.. عطاء وإبداع

العام الدراسي.. عطاء وإبداع
29 أغسطس 2022 00:15

الطلبة يعودون إلى مقاعدهم الدراسية بعد إنهاء التجهيزات الإدارية والمهنية، واتخاذ الأجهزة المختصة جميع الإجراءات لضمان سلامة الطلبة خلال تنقلهم من وإلى المدارس، وتأمين أفضل الأجواء الآمنة لتلقي الدروس، في ظل منظومة تعليمية تسلح أبناءنا بأحدث العلوم، وأرقى المعارف، وترسخ الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية لديهم ليكونوا أجيال الريادة حاضراً ومستقبلاً.
البيئة التعليمية بعناصرها كافة، من الهيئات التدريسية والطلبة وأولياء أمور والمجتمع، شركاء في النجاح، فلكل دوره المهم في إطار التعاون البناء لتحقيق عام دراسي حافل بالعطاء والعمل الجاد، ومساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم خاصة مع انطلاق نموذج مدارس الأجيال العام الحالي الهادف إلى توفير مزيد من الخيارات للطلبة، وتطوير العملية التعليمية، وتأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل.
الإمارات وبرؤية القيادة الرشيدة وضعت التعليم على رأس سلم الأولويات، وحرصت على توفير كل ما من شأنه إعداد الأجيال استناداً لأهم وأرقى المعايير الدولية، واتباع نماذج تعليمية متجددة قادرة على بناء الشخصية علماً ومهارة وإبداعاً، ومحفزة للتنافس الذي يشكل أساساً في المسيرة التنموية للدولة وخططها ومبادراتها، سعياً نحو الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً.

أخبار ذات صلة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. وزير التربية يؤكد أن التعليم ركيزة بناء أجيال تعزز ريادة الدولة
الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان
الإمارات
العام الدراسي الجديد
المدارس
التعليم
آخر الأخبار
روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
اليوم 13:33
«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»
دنيا
«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»
اليوم 13:24
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©