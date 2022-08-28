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الرياضي

زولر «وصيف» المرحلة الثامنة من جولة إسبانيا

زولر «وصيف» المرحلة الثامنة من جولة إسبانيا
28 أغسطس 2022 16:00

 


مدريد (الاتحاد)


احتل مارك زولر من «فريق الإمارات للدراجات» المركز الثاني في المرحلة الثامنة من جولة إسبانيا، والتي تعد إحدى أصعب مراحل الجولة، وتقام على مسار بطول 153.4كم، انطلاقاً من لا بولا لافيانا وصولاً إلى كويّاو فانكوايا. 

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وأثبت الإسباني الشاب الذي قدم أداءً قوياً، أنه أحد أفضل الدراجين المشاركين في الجولة، بعد انطلاقته وأدائه الهجومي الذي هيمن بفضله على المجموعة، ليتجاوز جميع المنافسين باستثناء جاي فاين «ألبيتشين-ديكونينك» الذي حل في المركز الأول.
واتضحت نتائج المرحلة، مع وصول الدراجين إلى مسافة التسلق الأخيرة في المسار، والتي تمتد على طول 10.1كم، ويبلغ متوسط انحدارها 8.5%، ويصل في أقصاه إلى 17%، إذ اضطر مارك زولر إلى تخفيف سرعته، قبل 6 كم من خط النهاية، ليتراجع بعيداً عن المجموعة المتقدمة. ومع ذلك، انطلق الإسباني مجدداً محاولاً استعادة مركزه، ومتتبعاً منافسه جاي فاين الذي نجح في عبور خط النهاية أولاً، يليه زولر في المركز الثاني بفارق 43 ثانية.
وفي المجموعة الرئيسية، تمكن جواو ألميدا وخوان أيوسو من الانضمام إلى مجموعة القميص الأحمر، ليتجاوزان خط النهاية في المركزين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي.
وقال زولر: سعيد بفوزي بالمركز الثاني، رغم التعب الشديد الذي أشعر به، وحاولت في نهاية السباق الانطلاق مركزاً على إنهاء السباق دون التفكير في أي شيء آخر، وبذلت أقصى جهودي كما أفعل في كل مرحلة محاولاً تقديم الدعم للفريق، وتمكنت أخيراً من تحقيق نتيجة طيبة.


 

الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
إسبانيا
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