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الإمارات واليونان.. رؤية وشراكة

الإمارات واليونان.. رؤية وشراكة
26 أغسطس 2022 00:15

رؤية مشتركة بين الإمارات واليونان، تنشد السلام وتدعم الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، وتسعى نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتحث الخطى لإحداث التنمية وضمان استدامتها، وتوحد الجهود في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وأهمها تداعيات التغير المناخي والأمن الغذائي، وتعمل من أجل تحقيق الازدهار والتقدم والرفاهية لخدمة الشعوب حاضراً ومستقبلاً.
لقاءات متجددة بين قيادتي البلدين الصديقين، لتعزيز التعاون في إطار هذه الرؤية الإنسانية التي تجسد مثالاً حقيقياً لمفهوم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب، وتعتبر أنموذجاً في الشراكة الاستراتيجية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مباحثات في أثينا، مع رئيسة الجمهورية كاترينا روبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تدفع مستوى الشراكة إلى أفق أرحب، وتمتد لمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمشاركة القطاعين العام والخاص.
القفزة التي حققها التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال العقد الماضي بنسبة 165%، وارتفاع هذا التبادل بنسبة 17% خلال العامين الأخيرين رغم ظروف الجائحة، يؤكدان عزم قيادتي البلدين الصديقين على المضي قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بمختلف جوانبه، واستمرار البحث عن استثمار مزايا البلدين في دعم التنمية، وخلق بيئة من الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم من خلال العمل بشراكة وفعالية مع المجتمع الدولي.

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