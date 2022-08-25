عاجل.. قرعة دوري أبطال أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)
أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023 ، والتي أجريت اليوم الخميس بمدينة اسطنبول التركية عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز
المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد- ليفركوزن- كلوب بروج
المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ – برشلونة- انتر ميلان- فيكتوريا
المجموعة الرابعة: فرانكفورت- توتنهام- سبورتنج لشبونة- مارسليا
المجموعة الخامسة: ميلان -تشيلسي- سالزبوىج- دينامو زغرب
المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار – سيلتيك
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بوروسيا دورتموند- كوبنهاجن
المجموعة الثامنة: سان جيرمان- يوفنتوس – بنفيكا- مكابي حيفا