عاجل.. قرعة دوري أبطال أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023 ، والتي أجريت اليوم الخميس بمدينة اسطنبول التركية عن المجموعات التالية:



المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد- ليفركوزن- كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ – برشلونة- انتر ميلان- فيكتوريا

المجموعة الرابعة: فرانكفورت- توتنهام- سبورتنج لشبونة- مارسليا

المجموعة الخامسة: ميلان -تشيلسي- سالزبوىج- دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار – سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بوروسيا دورتموند- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: سان جيرمان- يوفنتوس – بنفيكا- مكابي حيفا