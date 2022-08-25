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عاجل.. قرعة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. قرعة دوري أبطال أوروبا
25 أغسطس 2022 21:08

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال  أوروبا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023 ، والتي أجريت اليوم الخميس بمدينة اسطنبول التركية عن المجموعات التالية:

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المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز
المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد- ليفركوزن- كلوب بروج
المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ – برشلونة- انتر ميلان- فيكتوريا  
المجموعة الرابعة: فرانكفورت- توتنهام- سبورتنج لشبونة- مارسليا

المجموعة الخامسة: ميلان -تشيلسي- سالزبوىج- دينامو زغرب
المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار – سيلتيك
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بوروسيا دورتموند- كوبنهاجن 
المجموعة الثامنة: سان جيرمان- يوفنتوس – بنفيكا- مكابي حيفا

دوري أبطال أوروبا
قرعة دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
برشلونة
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