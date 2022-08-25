كوخ يتمنى العودة إلى «المانشافت»

برلين (د ب أ)



أعرب روبن كوخ مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي عن أمله في العودة لصفوف منتخب ألمانيا خلال مباريات دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل، الأمر الذي قد يزيد من فرصته في المشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

وشارك كوخ «26 عاماً» في ثماني مباريات مع منتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب السابق يواكيم لوف، وانضم لقائمة بلاده في النسخة الماضية من كأس الأمم الأوروبية، لكنه لم يشارك، ولكن كوخ لم يشارك حتى الآن في عهد المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا هانسي فليك، الذي قرر استدعاء اللاعب في مارس الماضي لكنه لم يشارك بسبب إصابته بعدوى كورونا.

وقال كوخ لمجلة «كيكر شبورتس»: «إنه طموحي الكبير، أريد أن أعود في أسرع وقت ممكن للمنتخب الوطني».

وأضاف «في الموسم الماضي تعرضت لإصابات، وعندما تم استدعائي، أصبت بعدوى كورونا، كانت تجربة مريرة حقاً، لكنها جزء من كرة القدم، أريد أن أواصل الانطلاق، لكي أقدم أقصى ما في وسعي في كل مباراة».

وأوضح كوخ أنه تحدث إلى فليك وأنه يأمل في الانضمام للمنتخب الألماني الشهر المقبل لمواجهة إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبي قبل مشاركة الماكينات في مونديال قطر، بدءاً من 20 نوفمبر المقبل.