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العام الدراسي...  جاهزية واستعداد

العام الدراسي...  جاهزية واستعداد
25 أغسطس 2022 00:39

جاهزية واستعداد لانطلاق العام الدراسي في المدارس الحكومية، عبر استكمال أعمال الصيانة وتوفير المناهج الدراسية ورقياً وإلكترونياً، وتخصيص الحافلات المدرسية بأرقى المعايير، وإصدار البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية لضمان عودة آمنة صحياً للطلبة، وذلك في إطار منظومة تعليمية متكاملة تواكب رؤية القيادة الرشيدة، بوضع التعليم على سدة الأولويات، كونه ركيزة تنموية وأداة لإعداد أجيال المستقبل.
العام الدراسي المقبل، يتميز بتطبيق تجربة جديدة وهي مدارس الأجيال التي توفر نماذج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، وتحرص على تحسين جودة المخرج التعليمي وتعزيز المهارات المكتسبة عند الطلبة، إلى جانب ضرورتها في استمرارية منهجية التدريب وتعزيز كفاءة وقدرات الهيئات التعليمية، كما تعكس الأهمية التي توليها الإمارات لتطوير التعليم في مسيرتها خلال الخمسين عاماً القادمة.
نحو 275 ألف طالب وطالبة منهم 5902 في مدارس الأجيال، يبدؤون عامهم الدراسي حضورياً في 564 مدرسة بالدولة تم تجهيزها بجميع الاحتياجات وأحدث وسائل التعليم وتأمينها بالكوادر التعليمية والتربوية لضمان عام دراسي مميز وبيئة صحية الأكثر أمناً، ويحظى خلاله الطالب بتعليم نوعي يكسبه مهارات متقدمة تساعد على صقل شخصيته، وتعزز هويته الوطنية، وتحقق تطلعات أولياء الأمور، وتعد الأجيال لمواصلة مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

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