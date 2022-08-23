لقاء العلمين... تشاور وتنسيق

تحقيق تطلعات شعوب المنطقة للاستقرار والتقدم والازدهار، شكل محور اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة العلمين المصرية، وجمع قادة الإمارات ومصر والبحرين والأردن الذين أكدوا حرصهم على استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم وحدة الصف العربي، وترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وسعيهم الدؤوب نحو تعزيز فرص السلام والتنمية في المنطقة.

لقاء العلمين الذي حضره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، يؤكد على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتوسيع أوجه الشراكة بين الدول الشقيقة، والعمل سوياً لتعزيز التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعظيم القواسم الإنسانية المشتركة مع دول العالم.

رؤى مشتركة بين الدول الشقيقة حيال قضايا المنطقة والعالم، تؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، وضرورة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ودعم الجهود لإيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة، كما تحرص على توسيع آفاق التعاون إلى مستويات أرحب، بما يصب في تعزيز العمل العربي المشترك وتطلع الشعوب نحو مستقبل أفضل.