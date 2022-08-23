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المستشار الألماني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
23 أغسطس 2022 17:30

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لأوكرانيا بمواصلة الدعم لكييف في مواجهة الحرب الروسية على البلاد.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر حول الوضع في شبه جزيرة القرم، والذي شارك فيه عبر الفيديو من كندا: «لن يقبل المجتمع الدولي أبداً ضم روسيا للأراضي الأوكرانية»، مؤكداً أن شركاء أوكرانيا متحدون كما لم يحدث من قبل.

وأضاف: «يمكنني أن أؤكد لكم أن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا طالما أن أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا».

وأكد شولتس أن ألمانيا ستواصل وشركاؤها العقوبات ضد روسيا، وسيقدمون المساعدات المالية لأوكرانيا وسيزودونها بالأسلحة، كما سيشاركون في إعادة إعمارها.

وأضاف: «أنا متأكد من أن أوكرانيا ستتغلب على الظل المظلم للحرب - لأنها قوية وشجاعة وموحدة في كفاحها من أجل الاستقلال والسيادة، ولأن لديها أصدقاء في أوروبا وجميع أنحاء العالم».

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المصدر: وكالات
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