تجارة رائدة

الإمارات تعزز ريادتها في التجارة العالمية، وتحقق قفزات اقتصادية وأرقام نمو غير مسبوقة، وتساهم بدور رئيس في إعادة تنشيط حركة التجارة بين الدول، ما يؤكد نجاح الدولة، بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة، وسياسات حكومية استشرافية، ونهج اقتصادي قائم على الانفتاح والتنويع، والتشريعات المنافسة، والمبادرات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، والحزم الداعمة لنشاط القطاع الخاص، بما يخدم التنمية واستدامتها.

لأول مرة في تاريخ الإمارات، التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم وبنمو 17% خلال ستة أشهر، نتيجة لخطط وجهود تستهدف مضاعفة الاقتصاد الوطني بحلول 2023، من خلال توسيع شبكة التجارة الدولية، وعقد شراكات شاملة مع أهم وأكبر الاقتصادات العالمية، ودخول صادرات الدولة إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، وترسيخ الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

الإمارات ماضية في تحقيق هدفها لصدارة الاقتصادات الكبرى، عبر العمل بتكاملية وانسجام بين مؤسساتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص، كما تحشد طاقاتها وطموح أبنائها لإيصال منتجاتها الوطنية لجميع الأسواق العالمية، وتعد تشريعاتها لجذب الفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، وتطلق مبادراتها لاحتضان الشركات وأصحاب المواهب والكفاءات، وتوظف أدوات التكنولوجيا الحديثة في صناعاتها، وتحيل التحديات العالمية إلى فرص ترفع وتيرة النمو، وتوفر أفضل سبل الحياة والرفاهية للشعب، وتضمن مستقبلاً مزدهراً لأجيالها المقبلة.