الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

تجارة رائدة

تجارة رائدة
23 أغسطس 2022 00:15

الإمارات تعزز ريادتها في التجارة العالمية، وتحقق قفزات اقتصادية وأرقام نمو غير مسبوقة، وتساهم بدور رئيس في إعادة تنشيط حركة التجارة بين الدول، ما يؤكد نجاح الدولة، بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة، وسياسات حكومية استشرافية، ونهج اقتصادي قائم على الانفتاح والتنويع، والتشريعات المنافسة، والمبادرات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، والحزم الداعمة لنشاط القطاع الخاص، بما يخدم التنمية واستدامتها.
لأول مرة في تاريخ الإمارات، التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم وبنمو 17% خلال ستة أشهر، نتيجة لخطط وجهود تستهدف مضاعفة الاقتصاد الوطني بحلول 2023، من خلال توسيع شبكة التجارة الدولية، وعقد شراكات شاملة مع أهم وأكبر الاقتصادات العالمية، ودخول صادرات الدولة إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، وترسيخ الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
الإمارات ماضية في تحقيق هدفها لصدارة الاقتصادات الكبرى، عبر العمل بتكاملية وانسجام بين مؤسساتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص، كما تحشد طاقاتها وطموح أبنائها لإيصال منتجاتها الوطنية لجميع الأسواق العالمية، وتعد تشريعاتها لجذب الفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، وتطلق مبادراتها لاحتضان الشركات وأصحاب المواهب والكفاءات، وتوظف أدوات التكنولوجيا الحديثة في صناعاتها، وتحيل التحديات العالمية إلى فرص ترفع وتيرة النمو، وتوفر أفضل سبل الحياة والرفاهية للشعب، وتضمن مستقبلاً مزدهراً لأجيالها المقبلة.

أخبار ذات صلة
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
التجارة الخارجية غير النفطية
الاقتصاد الوطني
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©