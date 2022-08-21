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نموذج للشراكة

نموذج للشراكة
22 أغسطس 2022 00:15

الإمارات ومصر، نموذج للشراكة.. شراكة توسع آفاق التنمية وتضاعف من أوجه التعاون الاقتصادي، وتحث الخطى نحو إحلال السلام وتعزيز الازدهار والاستقرار.. شراكة تعلي من أهمية العمل العربي ووحدة الصف في مجابهة التحديات بالمنطقة والعالم.. شراكة فعالة مع القوى الدولية الكبرى أساسها التوازن والاحترام والمصالح المتبادلة وتعظيم القواسم الإنسانية المشتركة.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تجسيد لهذه العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين اللذين يعملان من أجل خدمة المنطقة وشعوبها، وتتّحد رؤاهما ومواقفها في ضرورة إيجاد حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، باللجوء إلى الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماسية، وهو الطريق الأمثل لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
تواصل دائم بين قيادتي الإمارات ومصر، وحرص على التشاور حيال القضايا والملفات والتطورات إقليمياً ودولياً، وسعي دؤوب نحو فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بالتوازي مع جهود البلدين في تعزيز فرص الاستقرار والسلام، انطلاقاً من مبادئ وثوابت راسخة تنشد الأمن والسلم الدوليين واستدامة التنمية من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.

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