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الرياضي

آينتراخت فرانكفورت يرفض «أول فرحة»!

آينتراخت فرانكفورت يرفض «أول فرحة»!
21 أغسطس 2022 19:53

 
برلين (أ ف ب) 

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فرط آينتراخت فرانكفورت، المشارك في دوري أبطال أوروبا، نتيجة حصوله على لقب مسابقة «يوروبا ليج»، في فوزه الأول للموسم، واكتفى بالتعادل مع ضيفه كولن 1-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبعدما افتتح الموسم بهزيمة مذلة على أرضه أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب 1-6، اكتفى فرانكفورت بالتعادل في العاصمة أمام هرتا برلين 1-1 في المرحلة الثانية.
لكنه بدا في طريقه لتحقيق فوزه الأول للموسم، حين تقدم في الدقيقة 71، من ركلة حرة نفذها الياباني دايشي كامادا، صاحب هدف التعادل ضد هرتا برلين، فتحولت من الدفاع وخدعت الحارس كيفن تراب.
إلا أن فريق المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر لم يتمسك بتقدمه، واكتفى في النهاية بتعادل ثانٍ توالياً، بتلقيه هدفاً رائعاً سجله البديل يان تيلمان بتسديدة من خارج المنطقة «82»، مانحاً كولن الذي أنهى الموسم الماضي سابعاً، وتأهل للمشاركة في «كونفرنس ليج»، حيث خسر خارج أرضه في الملحق الفاصل 1-2 أمام مول فيهرفار المجري، نقطته الخامسة من فوز وتعادلين.

الدوري الألماني
البوندسليجا
آينتراخت فرانكفورت
بايرن ميونيخ
كولن
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