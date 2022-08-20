الإمارات.. إغاثة وتضامن

مساعدات إنسانية إماراتية لأشقائنا في السودان، تعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتجسد رسالة الدولة الإنسانية بمد يد العون والإغاثة للمتأثرين من الأزمات والأحداث الطبيعية، وبما يساعد على احتواء تداعيات تلك الظروف وتخفيف آثارها على الضحايا وتحسين واقع المجتمعات المعيشي وبالأخص النساء والأطفال.

المساعدات التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل امتداداً لنهج إماراتي متواصل في العطاء، وسياسة تقوم على سرعة الاستجابة للأزمات الإنسانية، وتؤكد على أن الإمارات مستمرة في الوقوف إلى جانب أشقائها وأصدقائها عبر برنامج من المساعدات الخارجية تجاوز أكثر من 219 ملياراً منذ العام 2010.

المساعدات الإغاثية ستسهم بدعم جهود المؤسسات السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق وتركت وراءها عشرات الضحايا، وتسببت بتدمير عشرات الآلاف من المنازل، وتشريد الآلاف من سكانها ممن يحتاجون المأوى والغذاء، وهي ظروف تكون فيها الإمارات دوماً في مقدمة المتضامنين وأول من يستجيب لغوث الشقيق والصديق وكل من يطلب العون.