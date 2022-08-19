«كورونا» خارج «المونديال»!



مدريد (أ ف ب)

يغيب خيسوس «تيساتيتو» كورونا جناح منتخب المكسيك عن نهائيات كأس العالم في قطر المقررة من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين، بعد تعرضه لقطع في أربطة الكاحل الأيسر خلال مشاركته في تدريبات فريقه إشبيلية الإسباني كما أعلن الأخير.

وأكد النادي الأندلسي بأن اللاعب خضع لعملية جراحية وأضاف في بيان «في المبدأ، هذا النوع من الإصابة يتطلب فترة تعافي من 4 إلى 5 أشهر».

وكان كورونا «29 عاماً» انتقل إلى صفوف إشبيلية قادماً من بورتو البرتغالي، في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي.

وخاض اللاعب الدولي 71 مباراة في صفوف منتخب بلاده وسجل 10 أهداف.