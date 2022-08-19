رادوكانو تلعب بحرية قبل الدفاع عن لقب «أميركا المفتوحة»



واشنطون (رويترز)



ستبدأ إيما رادوكانو دفاعها عن لقب بطولة أميركا المفتوحة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع وهي تشعر بالارتياح مرة أخرى وتلعب نفس نوعية التنس الهجومي الذي قادها للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي.

وقدمت اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما عروضا قوية في بطولة سينسناتي المفتوحة لتتغلب على الفائزتين السابقتين بالبطولات الكبرى سيرينا وليامز وفيكتوريا أزارينكا قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام المصنفة الثامنة عالميا جيسيكا بيجولا.

وقالت للصحفيين الليلة الماضية «كانت هذه البطولة خطوة رائعة بالنسبة لي. في العام الماضي من المحتمل أن تكون مثل البطولة الأولى، هذه البطولة كانت فقط بمثابة محاولة وتجربة ولا يهمني إذا ارتكبت أخطاء. فخورة للغاية بأدائي خلال هذا الأسبوع، وأعتقد أنها خطوة رائعة للمضي قدما».

وكانت البريطانية رادوكانو المتأهلة من التصفيات في المركز 150 عندما واصلت مسيرتها للفوز بلقب أمريكا المفتوحة العام الماضي دون أن تخسر أي مجموعة، لكنها لم تفز بأي بطولة منذ ذلك الحين.

وقالت رادوكانو، التي وصلت لأعلى تصنيف لها باحتلال المركز العاشر الشهر الماضي، إنها سئمت من مجرد محاولة اللعب بشكل دفاعي وأدركت أنها لن تنجح في المستوى الأعلى بمجرد ضرب الكرة.

وأضافت رادوكانو «أشعر وكأنني أتأرجح بنفس الحرية التي ربما كنت أحظى بها العام الماضي، لذلك إنه شعور جيد حقا. أعتقد أنه يمكنني اعتباره أسبوعا إيجابيا. أشعر في الواقع أنني أسير في اتجاه جيد مرة أخرى».

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في 29 أغسطس الحالي.