طرق طبيعية لتبييض الأسنان

ترجمة: عزة يوسف

يلجأ الكثيرون إلى التبييض الكيميائي للتمتع بأسنان لامعة ناصعة، في حين أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكنهم اتباعها، حيث ينصح الخبراء أولاً بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تغير لون الأسنان وتتسبب بالبقع الداكنة على المينا.

كما يمكن الاعتماد على معجون تصنعه بنفسك يتكون من الماء وصودا الخبز الذي يعتبر كاشطاً ومُبيضاً طبيعياً، لكن لا يجب استخدامه كثيراً حتى لا يضر بمينا الأسنان.

وأثبتت طريقة المضمضة بالزيت فائدة كبيرة أيضاً لتنظيف وتبييض الأسنان، حيث يحظى زيت جوز الهند بالتحديد بشعبية كبيرة في ذلك لأنه يتمتع بمذاق مقبول، وكل ما عليك فعله هو المضمضة بقليل منه لمدة دقيقة.

وأشار موقع Her Beauty إلى أنه إذا اخترت تبييض أسنانك عند الطبيب أو باستعمال عدة تبييض الأسنان المنزلية، فيجب أن تعلم أن النتيجة ليست دائمة وقد تستمر لنحو 3 سنوات على الأكثر، وذلك حسب حرصك على نوع الطعام والشراب الذي تتناوله.

وأوضح أن القهوة والشاي يلطخان الأسنان بسرعة كبيرة، لذلك يُنصح عموماً بتجنب التدخين وعدم تناول أو شرب الأشياء التي يمكن أن تلوّث أسنانك لمدة 48 ساعة على الأقل بعد عملية التبييض.