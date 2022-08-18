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روسيا تحذر من كارثة نووية في محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية
18 أغسطس 2022 17:40

حذرت روسيا، اليوم الخميس، من كارثة نووية في محطة زابوريجيا في أوكرانيا على غرار كارثة تشيرنوبيل عام 1986. 
اتهمت القوات الروسية، اليوم الخميس، القيادة الأوكرانية بالتخطيط لهجمات خطيرة على محطة زابوريجيا النووية، بالتزامن مع زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أوكرانيا.وقال مصدر محلي للتلفزيون الروسي إن الهجمات الأوكرانية تهدد بإلحاق ضرر بنظام التبريد في المفاعلات ووحدات تخزين النفايات النووية.
وأوضح المصدر أن «نظام التبريد هو الذي يضمن العمل الموثوق للمحطة النووية»، محذراً من كارثة تشبه كارثة تشيرنوبيل.
 وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات باستهداف المحطة. وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تخطط لقصف المحطة لتحميل موسكو المسؤولية عن الكارثة النووية التي ستعقب ذلك.
من جانبها، تتهم أوكرانيا روسيا باستغلال المحطة كدرع لقواتها، بحيث يهاجمون منها المدن الأوكرانية.
ويلتقي جوتيريش بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم الخميس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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