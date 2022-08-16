الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم

الدرهم.. قوة الأداء

الدرهم.. قوة الأداء
17 أغسطس 2022 00:15

نمو في الناتج المحلي، واستقرار مالي، وجاذبية للاستثمار الأجنبي، تعكس قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، وتشريعاته المنافسة، ومبادراته المحفزة، وشراكاته العالمية، كما تبرز سياسات الدولة المالية الحصيفة القادرة على استيعاب أي متغيرات، بل حتى تحويل هذه التحديات العالمية إلى فرص وتطويعها في خدمة المسار التنموي حاضراً ومستقبلاً.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية المتوالية للاقتصاد الإماراتي، استطاع الدرهم الإماراتي تحقيق ارتفاعات متفاوتة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال العام الجاري، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقييد مستويات التضخم التي جاءت نتيجة لتغيرات في بنية الإمدادات جراء التطورات العالمية الأخيرة، كما رفع من قدرة المستهلكين على الشراء، وحفز على الاستهلاك، إلى جانب انعكاسه المباشر على جاذبية السفر والسياحة للخارج بفعل قوة العملة الوطنية.
المؤشرات الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الحالي، ومن جميع النواحي، أثبتت أن اقتصادنا الوطني نجح في احتواء تداعيات مختلف التغيرات والتطورات، وفرض قوته ومرونته في إطار منظومة الاقتصاد العالمي، عبر تحقيقه قفزات نمو، وتعزيز ثقة الدول والمنظمات والقطاع الخاص بنشاطاته، وأكد على أننا نسير بثبات وثقة نحو هدفنا للمئوية بأن نكون الاقتصاد الأنشط والأقوى في العالم.

أخبار ذات صلة
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
«النقد العربي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.8% في 2022
الإمارات
الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد الإماراتي
آخر الأخبار
البابا خلال مغارته لكرسيه
عربي ودولي
طفل يقفز على منصة البابا خلال كلمته
اليوم 15:46
أرشيفية
عربي ودولي
إصابات «كورونا» اليومية في روسيا عند أعلى مستوى
اليوم 15:38
حريق في لندن (أرشيفية)
عربي ودولي
حريق ضخم بوسط لندن يعطل القطارات
اليوم 15:36
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
من لقاء سابق لأوغلو ولابيد في أنقرة
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©