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مقتل شرطيَين بفريق تلقيح ضد شلل الأطفال في باكستان

من باكستان (أرشيفية)
16 أغسطس 2022 18:14

قُتل شرطيّان كانا يحرسان فريق تلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غرب باكستان برصاص مجهولين، على ما قالت الشرطة الباكستانية الثلاثاء.

وباكستان وأفغانستان المجاورة هما الدولتان الوحيدتان اللتان ما زال شلل الأطفال متوطنا فيهما، لكن الفرق المسؤولة عن التلقيح ضد هذا المرض مستهدفة منذ سنوات من قبل متشددين في البلدين.

وقال الضابط وقار أحمد خان لـ«فرانس برس»: «أطلق مسلّحان اختبآ قرب قناة مياه صغيرة النار على الشرطيَين من مسافة قريبة جدا».

وأضاف «لم يطلق المسلحان النار على عضوَي فريق التلقيح ضد شلل الاطفال... وهربا على دراجة نارية».

ووقع الحادث في كوت عزام في منطقة تانك قرب مناطق قبلية حيث يشتبك الجيش مع مسلحين منذ العام 2003.

 

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المصدر: وكالات
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